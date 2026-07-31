Жителя Кисловодска посадят на 11 лет за участие в террористической организации

Жителя Кисловодска посадят за участие в террористической организации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд приговорил жителя Кисловодска к сроку за участие в террористической организации. Известно, что в июле 2025 года мужчина, будучи сторонников радикальных взглядов, захотел вступить в международную ячейку боевиков.

«Имея на то реальную возможность, о своих противоправных действиях в правоохранительные органы не сообщил вплоть до их пресечения сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

На участника террористической ячейки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Суд признал кисловодчанина виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

А ранее сообщалось о 17-летнем парне, который тоже разделял радикально-экстремистские взгляды и опубликовал посты, оправдывающие терроризм. О преступлении узнали правоохранительные органы. Подростка задержали, на него возбудили уголовное дело и уже отправили в колонию на три года.

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