На Ставрополье модернизируют системы уличного освещения в 42 населенных пунктах

Модернизация системы уличного освещения Ставрополья проводится уже порядка 10 лет. Фото: минпром СК.

В Ставропольском крае продолжается модернизация системы уличного освещения. Как рассказали в министерстве энергетики, промышленности и связи края, в этом году три муниципальных округа – Минераловодский, Кочубеевский и Шпаковский – заключили энергосервисные контракты со специализированной организацией. Они предполагают обновление освещения в 42 населенных пунктах - городе Минеральные Воды, селе Татарка и 40 селах, станицах и хуторах Кочубеевского округа.

Проекты подразумевают комплексное обновление и цифровизацию инфраструктуры. В поселениях установят свыше 13 тысяч энергоэффективных светодиодных светильников, проложат порядка 250 км линий электропередачи и внедрят «умную» систему. Она позволяет автоматически управлять освещением в разное время суток, выявлять и устранять неисправности, а также контролировать энергопотребление, исключая нецелевой расход электроэнергии.

В Минводах работы уже завершены: современное цифровое освещение появилось на ключевых улицах, во дворах, парках и зонах отдыха, где установлены около 9,5 тысячи новых светильников. Благодаря переходу на энергоэффективные технологии получается экономия электроэнергии до 80%.

Модернизация системы уличного освещения Ставрополья проводится уже порядка 10 лет. Энергетическую эффективность уже повысили в Невинномысске, Железноводске, Кисловодске, Ипатово, Михайловске, ряде поселений Кочубеевского и Изобильненского округов.

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