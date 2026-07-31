На Ставрополье после паводка обозначились проблемные участки на реке Кубань

Обновленный проект предполагает первоочередное проведение берегоукрепительных работ в районе улицы Фрунзе. Фото: Минприроды СК

Минприроды Ставропольского края проводит корректировку проекта по берегоукреплению реки Кубань. Необходимость доработки проекта вызвана проведением обследования берегов реки после прохождения паводка текущего года. Оно выявило проблемные участки, требующие первоочередного внимания.

Обследование провели специалисты минприроды края совместно с Кубанским бассейновым водным управлением. Они помогли определить участки по нескольким улицам Невинномысска, попадающие в зону возможного затопления и обрушения берегов. На этих улицах расположены жилые дома и государственные учреждения. В случае ЧС общий ущерб может исчисляться в размере более 1 млрд рублей.

Обновленный проект предполагает первоочередное проведение берегоукрепительных работ в районе улицы Фрунзе, где наблюдается интенсивное обрушение берега. До 2030 года в планах также проведение работ в районе улиц Социалистическая, Торговая и Трудовая.

«Мы планируем завершить корректировку проекта берегоукрепления реки Кубань до ноября, после чего он будет направлен в Росводресурсы для утверждения и выделения федерального финансирования», – рассказали в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Проект находится на личном контроле властей Ставропольского края.

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