На Ставрополье начали проверку после столкновения в воздухе парапланеристов

Два парапланериста врезались в воздухе на Ставрополье. Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

Южная транспортная прокуратура организовала проверку после инцидента с двумя юными парапланеристами на Ставрополье. Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло при выполнении двумя несовершеннолетними полетов на парапланах.

«Есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь. Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, днем ранее два подростка-парапланериста врезались друг в друга в воздухе во время соревнований в районе горы Джуца в селе Юца Предгорного округа Ставрополья. После столкновения оба упали на землю.

С тяжелыми травмами они попали в больницу, следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По первой виновным в инциденте грозит до шести лет колонии, по второй – до двух лет.

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