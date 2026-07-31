Ставропольские пожарные за сутки порядка 30 раз выезжали на тушение сухой травы

За сутки пожарные около 30 раз выезжали на тушение сухой растительности. Фото: ПАСс СК

В течение последних суток пожарно-спасательные подразделения Ставропольского края совершили порядка тридцати выездов для ликвидации возгораний на открытой местности. Причиной осложнившейся обстановки стала аномально жаркая погода, установившаяся в регионе и многократно повысившая риск возникновения пожаров. Спасатели региона предупреждают: огонь стремительно распространяется по сухой растительности - даже незначительная искра способна спровоцировать крупный ландшафтный пожар.

Сегодня очаги возгорания площадью от десяти квадратных метров до 50 гектаров были зафиксированы в Петровском, Кировском, Красногвардейском, Степновском, Арзгирском, Георгиевском, Нефтекумском, Курском, Грачёвском, Будённовском, Изобильненском, Кочубеевском и Александровском округах. По словам специалистов, пламя практически мгновенно охватывает сухую траву.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от сжигания мусора и травы, разведения костров и напоминают об опасности непотушенных сигаретных окурков. В случае обнаружения огня незамедлительно звоните по номеру 112.

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