На Ставрополье мошенница обманула алиментщика на семь миллинов рублей

На скамье подсудимых окажется 50-летняя жительница села Александрия. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы села Александрия. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму свыше семи миллионов рублей.

По данным следствия, обвиняемая предложила знакомому помощь в покупке дома и автомобиля, пока тот планировал поездку из региона. Мужчина оформил на неё нотариальную доверенность и передал более 2,8 млн рублей. Кроме того, злоумышленница узнала о его проблемах с семьей – он был лишён родительских прав.

Она убедила потерпевшего, что у него есть долг по алиментам, и под предлогом их погашения получила от него ещё более 4,2 млн рублей ежемесячными переводами и дополнительными суммами. Как рассказали в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю, ежемесячно он отправлял от 25 до 40 тысяч рублей на погашение этого долга, и фигурантка под различными предлогами выманивала еще дополнительные суммы.

Купленные для мужчины имущество – дом и автомобиль – она оформила на свою мать и родственников, объяснив это необходимостью защитить активы от ареста долга по алиментам. В общей сложности за восемь месяцев женщина похитила у своего знакомого более семи миллионов рублей, часть из которых потратила на покупку собственного жилья. Уголовное дело направлено в суд, а на имущество фигурантки наложен арест.

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