Урожай слив вырос вдвое в Предгорном округе на Ставрополье

В этом году планируется получить 800 тонн. Фото: администрация Предгорного округа

Аграрии Предгорного округа приступили к активной фазе уборки ранних сортов слив. В этом году планируется получить 800 тонн, что примерно вдвое превысит прошлогодние показатели.

Основные мощности сосредоточены в фермерских хозяйствах сел Этока и Новоблагодарное. В Этоке сливовые деревья высажены на площади 11 га, в Новоблагодарном – на 15 га. Производители делают акцент на сортовом разнообразии и высоком качестве.

«Садоводство занимает значительную долю агропромышленного комплекса округа. Основные площади отведены под яблоневые сады, однако мы также выращиваем сливу, черешню, грушу, вишню, орехи. Уверенный рост урожая доказывает, что механизмы государственной помощи работают», – рассказали в пресс-службе администрации Предгорного округа.

Всего в Ставропольском крае площадь плодово-ягодных насаждений составляет 6,8 тысячи га. В этом году на господдержку садоводства предусмотрено более 528 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Благодаря решению Губернатора о выделении грантов на закладку суперинтенсивных садов в К(Ф)Х два предгорненских фермера получили из краевого бюджета поддержку на сумму 10,8 млн рублей каждый.

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