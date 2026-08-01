На Ставрополье пенсионеры путешествуют по краю в рамках социального туризма

В Георгиевском округе с начала года более 280 местных жителей приняли участие в экскурсионных турах. Фото: администрация Георгиевского округа

Социальный туризм стал одним из популярных направлений для представителей «серебряного» возраста на Ставрополье. Так, в Георгиевском округе с начала года более 280 местных жителей приняли участие в экскурсионных турах. Всего Георгиевским центром социального обслуживания населения было организовано 16 поездок. Работа проводится в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья».

Пенсионеры посетили Свято-Георгиевский женский монастырь, Георгиевский историко-краеведческий музей, достопримечательности в городах-курортах края и Кабардино-Балкарии. Экскурсионные поездки проводятся на удобном транспорте, подопечных сопровождают специалисты центра социального обслуживания.

«Социальный туризм помогает сохранять активность и включенность в общественную жизнь, получать заряд позитива и бодрости. Благодаря участию края в национальном проекте идет комплексная работа по повышению качества жизни старшего поколения, – рассказали в пресс-службе администрации Георгиевского округа.

Работа по развитию социального туризма развивается во всех территориях Ставрополья.

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