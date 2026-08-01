Многодетные супруги из Ставрополя стали победителями конкурса «Семья года»

Сергей и Елена Бахилины из Ставрополя. Фото: соцсети губернатора СК

Ставропольские супруги получили всероссийское признание в номинации «Семья защитника Отечества». Как рассказал в своих соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Сергей и Елена Бахилины из Ставрополя стали победителями конкурса «Семья года» .

Глава семьи – продолжатель военной династии, участник спецоперации, кавалер ордена Мужества, выпускник краевой кадровой программы «Герои Ставрополья». а его супруга Елена – настоящая хранительница семейного очага, любящая мама и надежная опора большого семейства. Главное их богатство – семеро детей.

«Именно такие семьи являются основой силы нашей страны. Любовь, взаимная поддержка, уважение к старшим, верность долгу и Родине – эти ценности передаются детям каждый день, личным примером», – написал губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что Ставрополь занял третье место рейтинга городов России по качеству жизни. В топ вошли 250 городов России.

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