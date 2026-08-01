В Кисловодске будут курсировать экологичные электротакси

Электромобиль оснащен голосовым помощником и поддерживает как стандартную, так и ускоренную зарядку. Фото: администрация Кисловодска

На улицах Кисловодска могут появиться первые электротакси. Местные власти вместе с профильными специалистами обсудили детали внедрения проекта, который призван сделать курорт более экологичным.

Ядром новой транспортной системы станет отечественный электромобиль. Машина оснащена интеллектуальным голосовым ассистентом и современной батареей с поддержкой быстрой зарядки. Мэр города Евгений Моисеев сообщил, что переход на электрический транспорт для перевозки пассажиров – логичное продолжение курса на модернизацию городской инфраструктуры после перевода коммунальной техники на электропитание.

«Для нас это не просто модный тренд, а необходимость. Чистота воздуха и тишина – главные ценности нашего курорта, которые мы должны сохранить для жителей и гостей», – заявил градоначальник.

Проект будет реализовываться поэтапно, чтобы органично вписать инновации в туристическую инфраструктуру города. Примечательно, что ранее администрация уже пыталась внедрить электротакси на основе модели LADA Ellada, однако от идеи пришлось отказаться из-за технических сложностей. На сегодняшний день, несмотря на акцент на российские разработки, для презентации проекта была выбрана китайская модель UMO 5.

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