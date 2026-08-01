В Ставрополе открылись 11 точек продажи арбузов и дынь

Основными производителями арбузов и дынь в крае являются фермеры. Фото: пресс-служба минсельхоза Ставропольского края

В Ставрополе официально стартовал сезон продажи бахчевых культур. По данным городской администрации, в краевом центре открыты 11 специализированных торговых площадок, где можно приобрести арбузы и дыни.

Мэр краевой столицы Иван Ульянченко сообщил, что жителям предлагают продукцию местных аграриев из Благодарненского, Изобильненского, Арзгирского и Нефтекумского округов. Вся продукция прошла необходимый контроль качества. Торговые точки оформлены тематическими баннерами с призывом «Покупай ставропольское!».

«Чтобы сезон запомнился только яркими вкусами, покупайте арбузы и дыни в специализированных местах», – обратился к горожанам глава города.

Между тем, торговля продлится до конца сентября. Напомним, ранее сообщалось о начале массовой уборки урожая бахчевых на территории Ставрополья. В крае выращивают арбузы и дыни больше чем на 500 гектарах.

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