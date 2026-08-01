Ставропольцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности 1 и 2 августа

В такие дни в регионе категорически запрещается разведение костров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидается жара почти до 40 градусов. При этом осадков не предвидится. В связи с этим «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС) опубликовала предупреждение.

«Внимание! Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается местами в северно-западных и юго-восточных районах Ставропольского края, в северо-восточных и центральных районах местами высокая пожароопасность (4 класс), до конца суток 1 августа и в течение суток 2 августа», – говорится в сообщении.

В такие дни в регионе категорически запрещается разведение открытого огня. В случае, если жители края увидят открытый огонь или кого-то, кто разводит костры, нужно сообщать по номеру экстренных оперативных служб – 112.

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