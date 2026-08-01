Спасатели в Ставрополе не дали утонуть в городском озере 20-ти горожанам

В Ставрополе в самом разгаре купальный сезон. Фото: администрация Ставрополя

В разгаре лето, и в Ставрополе продолжается купальный сезон. Местные власти напомнили жителям о важности контроля за собственным самочувствием и безопасностью близких во время отдыха у воды.

Как сообщили в городской администрации, только за два месяца работы спасатели на Комсомольском пруду зафиксировали и отработали двадцать различных инцидентов. Безопасность людей и порядок на территории поддерживаются круглосуточно. Глава города Иван Ульянченко вновь призвал горожан и гостей столицы края к бдительности: необходимо неукоснительно соблюдать правила поведения как на берегу, так и в воде. Он напомнил, что при возникновении любой опасной ситуации следует немедленно выполнять все указания специалистов по спасению.

Среди главных правил безопасности названы запреты на заплывание за буйки, купание в не предназначенных для этого местах, прыжки в воду с лодок и причалов, а также подплывание к судам. Кроме того, нельзя загрязнять акваторию и прибрежную зону, приводить на пляжи домашних животных и входить в воду в нетрезвом виде.

Для поддержания порядка задействована целая система мер. В часы работы официальных мест отдыха дежурство несут двенадцать матросов-спасателей. За правопорядком следят сотрудники частных охранных предприятий, полицейские наряды, казаки и народные дружинники. Вся территория находится под контролем более чем ста двадцати камер видеонаблюдения. При чрезвычайном происшествии необходимо звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

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