На трассе под Минводами погиб летящий на большой скорости мотоциклист

Водитель мотоцикла «ЯМАХА» от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: ГАИ СК

На трассе «Кавказ» сегодня произошла авария с летальным исходом. Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции Ставрополья, погибшим оказался мотоциклист. ДТП произошло около 13 часов на 370 км + 900 м автомобильной дороги Р-217 «Кавказ», М-4 «Дон».

Мотоцикл Yamaha следовал по маршруту из Нальчика в сторону города Минеральные Воды. По версии правоохранителей, 41-летний водитель выбрал скорость движения, которая не позволяла ему полностью контролировать транспортное средство. В результате этого он потерял управление и врезался в металлическое дорожное ограждение.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются прибывшей на место следственно-оперативной группой совместно с сотрудниками ГИБДД.

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