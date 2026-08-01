Роспотребнадзор выявил опасные для авиараспыления препараты на полях Ставрополья

Основанием для инспекции стала жалоба о возможном распылении пестицидов с воздуха. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Советского муниципального округа Ставропольского края специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проверки обнаружили признаки нарушения правил использования средств защиты растений.

Основанием для инспекции стала жалоба о возможном распылении пестицидов с воздуха. В процессе наблюдения за соблюдением регламентов по безопасному обращению с агрохимикатами эксперты ведомства зафиксировали факты, указывающие на нарушение технологии их применения.

Для подтверждения информации об использовании авиации был направлен запрос в Южное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации. Полученные сведения подтвердили, что полёты над территорией округа действительно осуществлялись контролируемой организацией в период с 12 по 28 мая 2026 года.

Анализ данных из федеральной государственной информационной системы «Сатурн» показал, что в это же время предприятие использовало ряд препаратов (гербициды, инсектициды и фунгицид), которые, согласно Реестру разрешённых к применению пестицидов и агрохимикатов, запрещены к использованию путём авиационного внесения.

Россельхознадзор инициировал проведение внеплановой документарной проверки.

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