Более 70 процентов собранного на Ставрополье зерна признали продовольственным Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 70 процентов зерна, собранного на территории Ставрополья, признали продовольственным. В период с начала уборки и до 27 июля специалисты проверили около 15,3 тысячи тонн пшеницы.

«Большинство проб отнесено к четвертому классу, при этом зерно сохраняет высокую технологическую ценность. Несмотря на широкий разброс значений клейковины и белка качество пшеницы твердых сортов урожая 2026 года позволяет проводить сортировку и формировать целевые партии под конкретные задачи», – рассказала специалист органа инспекции Северо Кавказского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Галина Витохина.

Пшеницу оценивали по основным показателям, таким как цвет, запах, влажность, зараженность и загрязненность вредителями и так далее. По результатам исследования специалисты признали продовольственными 11 тысяч тонн зерна, что составило 70,5% от проверенного. Из них третьему классу соответствовало 1,2 тысячи тонны, четвертому – 9,6 тысяч тонн. А к пятому классу отнесли 4,5 тысячи тонн.

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