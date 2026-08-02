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НовостиОбщество2 августа 2026 5:57

Более 70 процентов собранного на Ставрополье зерна признали продовольственным

За время уборки урожая специалисты проверили 15,3 тысячи тонн пшеницы
Виктория КУЗНЕЦОВА
Более 70 процентов собранного на Ставрополье зерна признали продовольственным

Более 70 процентов собранного на Ставрополье зерна признали продовольственным

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 70 процентов зерна, собранного на территории Ставрополья, признали продовольственным. В период с начала уборки и до 27 июля специалисты проверили около 15,3 тысячи тонн пшеницы.

«Большинство проб отнесено к четвертому классу, при этом зерно сохраняет высокую технологическую ценность. Несмотря на широкий разброс значений клейковины и белка качество пшеницы твердых сортов урожая 2026 года позволяет проводить сортировку и формировать целевые партии под конкретные задачи», – рассказала специалист органа инспекции Северо Кавказского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Галина Витохина.

Пшеницу оценивали по основным показателям, таким как цвет, запах, влажность, зараженность и загрязненность вредителями и так далее. По результатам исследования специалисты признали продовольственными 11 тысяч тонн зерна, что составило 70,5% от проверенного. Из них третьему классу соответствовало 1,2 тысячи тонны, четвертому – 9,6 тысяч тонн. А к пятому классу отнесли 4,5 тысячи тонн.

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