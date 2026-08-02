Фото: соцсети Ивана Ульянченко

Мэр Ставрополя поздравил жителей края с днем ВДВ, который отмечается 2 августа. Он также назвал десантников символом мужества и любви к Родине.

«Мы гордимся нашими десантниками – теми, кто сегодня стоит на страже рубежей нашей страны, и теми, кто уже находится в запасе, но продолжает оставаться примером надежности и силы духа», – написал мэр Ставрополя Иван Ульянченко в своих соцсетях.

В этом году празднуется 96 годовщина со дня основания воздушно-десантных войск. День ВДВ стал профессиональным праздником в 2006 году по указу президента России.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru