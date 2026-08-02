Вечернюю экскурсию по историческим местам провели в Ставрополе

Фото: администрация города Ставрополя

Вечернюю экскурсию провели по историческим местам Ставрополя. Она была организована туристско-информационным центром и посвящена эпохе купечества и его развитию в краевой столице.

«Такие экскурсии помогают по-новому взглянуть на знакомые улицы, узнать больше о людях, которые внесли вклад в развитие краевой столицы, и почувствовать особую атмосферу нашего города. Уверен, что интерес к таким познавательным прогулкам будет только расти», – написал в соцсетях мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

На Ставрополье также проводятся и другие мероприятия, которые знакомят жителей и гостей края с его историей. Так, например, проводили экскурсию для пенсионеров по Свято-Георгиевскому женскому монастырю, расположенному недалеко от Ессентуков. В центре социального обслуживания Предгорного округа организовали 14 мероприятий, где приняли участие более 180 пенсионеров.

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