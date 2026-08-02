На Ставрополье десятимесячный ребенок и 13-летняя девочка пострадали в ДТП

Фото: госавтоинспекция Ставропольского края

На Ставрополье в аварии пострадали десятимесячный ребенок и 13-летняя девочка. ДТП произошло на подъезде к Ставрополю. Их доставили в больницу Невинномысска на карете скорой помощи.

Авария произошла 1 августа в районе 20 часов на трассе «Кавказ». На 15 километре подъезда к Ставрополю водитель «Форда» не рассчитал дистанцию при движении со стороны Невинномысска и врезался в ехавшую впереди «КИА». В результате столкновения пострадали двое несовершеннолетних – десятимесячный ребенок и 13-летняя девочка.

«21-летний водитель автомобиля “Форд” за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался шесть раз. На момент ДТП был трезв», – сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края.

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