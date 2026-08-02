В администрации Невинномысска поздравили железнодорожников с праздником

Фото: администрация города Невинномысска

В администрации Невинномысска поздравили местных жителей с Днем железнодорожника. Его традиционно отмечают в первое воскресенье августа.

«Железнодорожники Невинномысска – это профессионалы высочайшего класса, чей труд обеспечивает стабильность логистических цепочек нашего промышленного центра. Желаем вам успехов, благополучия и безаварийной работы», – написали в пресс-службе администрации города Невинномысска.

В Невинномысске располагается железнодорожная станция, через которую проходят все пригородные поезда и составы дальнего следования. С нее можно добраться до разных городов России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и так далее. В поздравлении также напомнили о том, что российские железные дороги входят в мировую тройку лидеров по объемам перевозок.

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