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НовостиОбщество2 августа 2026 10:23

Ставропольские гандболисты «Виктора» вернулись с двухнедельных сборов

Спортивные сборы ставропольского клуба проходили в преддверии нового сезона
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: соцсети гандбольного клуба «Виктор»

Фото: соцсети гандбольного клуба «Виктор»

Гандболисты ставропольского клуба «Виктор» вернулись со спортивных сборов, прошедших в Буденновске. Их провели в преддверии нового сезона. В команде также произошли существенные изменения – ее покинуло трое игроков. На их место взяли пятерых новичков.

«Сбор прошёл отлично. Проверили игровые связки, чтобы понять командное взаимодействие, посмотрели, как адаптируются новички, опробовали определенные тактические моменты», – сообщил главный тренер «Виктора» Владислав Калараш.

Уже 5 августа в Тольятти начнутся следующие соревнования, где между собой сыграют команды из 12 регионов России. Ставропольский «Виктор» на предварительном этапе сразится с командами из Московской, Саратовской и Волгоградский областей, Краснодарского края, а также Санкт-Петербурга.

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