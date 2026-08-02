Почти 10 часов действовал режим беспилотной опасности на Ставрополье

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Почти 10 часов действовал режим беспилотной опасности в Ставропольском крае. Его объявили 2 августа в 4:27 и сняли только днем в 14:00. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Владимир Владимиров:
«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».
Во время действия угрозы атаки БПЛА необходимо укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Также возможны ограничения в работе мобильного интернета.
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