Мэр Ессентуков поздравил ставропольцев с Днем ВДВ

Мэр Ессентуков поздравил жителей Ставрополья с Днем Воздушно-десантных войск. На видео Владимир Крутников, одетый в тельняшку, также обратился ко всем причастным к празднику:
«Всех, кто помнит главный девиз, я считаю, настоящие мужчины».
Речь идет о выражении «Никто, кроме нас», которое принято считать девизом Воздушно-десантных войск. Фраза принадлежала Василию Маргелову, который был командующим Воздушно-десантными войск СССР. Сам праздник традиционно отмечается 2 августа.
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