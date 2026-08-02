Мэр Ессентуков поздравил ставропольцев с Днем ВДВ

Фото: соцсети Владимира Крутникова

Мэр Ессентуков поздравил жителей Ставрополья с Днем Воздушно-десантных войск. На видео Владимир Крутников, одетый в тельняшку, также обратился ко всем причастным к празднику:

«Всех, кто помнит главный девиз, я считаю, настоящие мужчины».

Речь идет о выражении «Никто, кроме нас», которое принято считать девизом Воздушно-десантных войск. Фраза принадлежала Василию Маргелову, который был командующим Воздушно-десантными войск СССР. Сам праздник традиционно отмечается 2 августа.

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