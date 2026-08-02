Ставропольский вуз договорился о сотрудничестве с «Лабораторией Касперского»

Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) заключил соглашение о сотрудничестве с «Лабораторией Касперского». Так, в вузе смогут готовить специалистов в сфере кибербезопасности, а курсы компании станут частью развития цифровой компетенции в профессиях АПК.

Студенты СтГАУ также могут получить бесплатный доступ к образовательным курсам «Лаборатории Касперского». Занятия для будущих специалистов будут проводить эксперты-практики компании-разработчика решений в области информационной безопасности.

Заключенное сотрудничество также предусматривает участие студентов и преподавателей в конференциях, олимпиадах, грантовых программах и совместных научных проектах.

«Сегодня цифровая трансформация становится одним из ключевых факторов развития агропромышленного комплекса. Современное сельское хозяйство невозможно представить без цифровых платформ, автоматизированных систем управления и обработки больших массивов данных, а значит, вопросы их защиты выходят на первый план. Сотрудничество с “Лабораторией Касперского” позволит нашим студентам получать знания и практические навыки, основанные на реальном опыте отрасли, а университету – развивать образовательные программы в соответствии с актуальными требованиями экономики. Уверен, что это партнерство станет важным вкладом в подготовку специалистов, способных обеспечить безопасное цифровое развитие российского АПК», – сказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Вуз и компания подписали соглашение на три года. И его могут продлить. Документ охватывает образовательную, научную и инновационную деятельность и направлено на развитие в Ставропольском крае современной школы подготовки специалистов по информационной безопасности.

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