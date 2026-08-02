В Невинномысске прошла торжественная церемония в честь Дня ВДВ

Фото: администрация города Невинномысска

Торжественную церемонию в честь Дня ВДВ провели в Невинномысске 2 августа. Ее участники почтили память погибших товарищей минутой молчания и возложили цветы к обелиску «Вечная Слава» и памятному знаку воинам-десантникам.

«Мероприятие вновь стало символом нерушимой связи поколений воинов-десантников и глубокого уважения горожан к подвигу служивших в ВДВ», – поделились в администрации города Невинномысска.

Ранее в администрации города поздравили жителей и гостей Невинномысска с Днем ВДВ, пожелав всем причастным к празднику крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, надежного семейного тыла и мирного неба над головой.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru