Пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, погиб в аварии на Ставрополье

Фото: госавтоинспекция Ставропольского края

На Ставрополье в результате аварии погиб 46-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. Еще двое участников ДТП – 28-летний водитель и 20-летний пассажир, с травмами были доставлены в в реанимацию.

ДТП произошло 2 августа 2026 года, когда водитель иномарки потерял бдительность,из-за чего допустил выезд за пределы дороги и последующее столкновение с металлическим отбойником.

«Автоинспекторами установлено, что водитель автомобиля «Шевроле» за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Был ли трезв – установит экспертиза», – рассказали в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края.

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