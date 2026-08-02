Фото: стоп-кадр видео

Евгений Моисеев, мэр Кисловодска, возмутился видео, где иномарка проезжает по пешеходному Курортному бульвару. На кадрах видно, как прямо посреди дня машина на аварийных огнях едет между людьми. Прохожие в целом относятся к ситуации нейтрально.

«Курортный бульвар – это место, где каждый день гуляют жители и тысячи гостей города, семьи с детьми, люди старшего поколения. Даже проезд специального транспорта для обслуживания Курортного бульвара в это время суток не предусмотрен», – пишет мэр курорта Евгений Моисеев.

Он добавил, что власти направили заявление в полицию. Автомобилиста будут искать, чтобы наказать по закону. За проезд по пешеходной зоне ему грозит как минимум административная ответственность.

Иномарка проехала по Курортному бульвару Кисловодска Видео: соцсети Евгения Моисеева

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