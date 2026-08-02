Пять народных проектов завершили в Ипатовском округе Ставропольского края Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ипатовском округе Ставропольского края из девяти запланированных на 2026 год народных проектов завершили пять. Еще четыре местные инициативы находятся в работе. Среди них ремонт пешеходной дорожки в поселке Винодельненском, обустройство детской площадки в селе Добровольном и благоустройство парков в в поселке Советское Руно и ауле Малый Барханчак.

«Общий объем финансирования превышает 20 млн рублей. Значительная часть средств поступила из краевого бюджета, остальное – вклад местного бюджета, бизнеса и жителей», – сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Среди уже реализованных проектов власти выделили построенную спортплощадку в селе Золотаревка. Также в селах Красная Поляна и Лиман отремонтировали участки дорог. В селе Тахта и поселке Красочном обустроили тротуары.

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