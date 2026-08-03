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НовостиОбщество3 августа 2026 5:34

С января 2026 года в Ставрополе заключили 375 соцконтрактов

Эта мера поддержки помогает ставропольцам открыть своей дело
Евгения ТОКАРЕВА
Благодаря соцконтракту многие смогли открыть свой бизнес.

Благодаря соцконтракту многие смогли открыть свой бизнес.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Программа социальных контрактов, действующая в Ставрополе, помогает жителям города открыть бизнес и найти работу. Как рассказали в администрации краевой столицы, на сегодняшний момент это – одна из самых востребованных мер господдержки.

Только в этом году заключено 375 социальных контрактов на общую сумму более 98 миллионов рублей. Большинство людей - 247 человек, заключивших соцконтракт, направили средства на открытие своего дела.

«Ещё 55 человек получили поддержку при поиске работы, 70 контрактов заключено с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и три выдано на развитие личного подсобного хозяйства», - говорит глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Соцконтракт даёт людям возможность людям поверить в свои силы, получить стартовый капитал и изменить жизнь. Кто-то открывает пекарню, кто-то начинает шить на заказ или заниматься переработкой продукции - главное, что у каждого появляется шанс встать на ноги.