Выездная акция по сдаче крови пройдет в Ессентуках

Кровь и ее компоненты нельзя заменить на искусственные. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 августа в Ессентуках пройдёт День донора. Выездная бригада Пятигорского филиала Ставропольской краевой станции переливания крови будет работать в Городском доме культуры по адресу: улица Оборонная, 45. Акция по сдаче крови продлится с 8:30 до 12:00, принять участие могут люди, которым исполнилось 18 лет и отсутствуют противопоказания.

Донорство - это простой способ помочь тем, кто борется за жизнь. Кровь нужна ежедневно - для пациентов после тяжёлых операций, пострадавших в ДТП, людей с онкологией, будущих мам в сложных родах, а также многих других. Создать её искусственно невозможно, поэтому банк крови должен постоянно пополняться.

Организаторы приглашают всех, кто хочет поделиться своей кровью и подарить другим шанс на жизнь.