Жителям Ставрополья рассказали о новых реквизитах оплаты капремонта

Новые реквизиты уже внесены в квитанции по оплате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для жителей Ставрополья изменились банковские реквизиты для оплаты взносов на капитальный ремонт. Об этом сообщает краевой Фонд капремонта. Дело в том, что организация перешла на обслуживание в другой банк.

«Новые данные уже опубликованы на официальном сайте организации в разделе "Реквизиты для оплаты"», – сообщает Фонд капитального ремонта Ставропольского края.

Изменения касаются только тех домов, где средства на капремонт копятся на общем счёте регионального оператора, так называемом «общем котле». Тем, кто уже пользуется мобильным приложением банка для оплаты, стоит проверить и при необходимости обновить сохранённые шаблоны и автоплатежи. А вот получателям единых платёжных документов беспокоиться не о чем – новые реквизиты уже внесены в квитанции.

«Все ранее перечисленные деньги сохранены и учтены. Переплачивать не нужно: проверить поступление платежей можно в личном кабинете или по счёту-извещению», – говорит генеральный директор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Также отмечается, что изменения не касаются домов, где капремонт финансируется через специальный счёт. В таких случаях реквизиты нужно уточнять у владельца счёта.