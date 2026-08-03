Григорий Ильченко умер на 85 году жизни. Фото: соцсети главы Кочубеевского округа Олега Борзова

В Кочубеевском округе Ставропольского края на на 85 году жизни умер заслуженный врач России Григорий Ильченко. Он продолжал работать хирургом даже в последние годы, несмотря на возраст. Об утрате сообщил глава муниципалитета Олег Борзов.

«Вся жизнь Григория Ивановича была посвящена служению людям. Более полувека он трудился в системе здравоохранения, спасая жизни и помогая тысячам пациентов. Многие годы возглавлял Кочубеевскую центральную районную больницу, внёс значительный вклад в развитие медицины округа».

За годы работы Григорий Ильченко стал врачом высшей категории, отличником здравоохранения, Почетным донором и гражданином села Кочубеевского. За добросовестный труд он получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации», медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» и другими наградами.