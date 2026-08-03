Более 80% мест в первых классах уже заняты в Кисловодске

80% мест в первые классы уже заняты в Кисловодске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В школах Кисловодска за месяц до начала учебного года уже заняли 80% мест в первые классы. В школы города зачислили порядка 780 будущих учеников, до 1 сентября готовятся принять еще 150 детей.

«Приемная кампания в школах Кисловодска продолжается. Уже сегодня большая часть будущих первоклассников зачислена, больше всего ребят примут гимназия №19, лицей №8, а также школы №9 и №17. Наша главная задача – создать для детей максимально комфортные условия для обучения с первых дней школьной жизни», – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Также он заявил, что особое внимание уделяют семьям, которые нуждаются в поддержке. В том числе детям участников СВО и другим льготным категориям. Моисеев пожелал будущим первоклассникам с радостью встретить первый День знаний.

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