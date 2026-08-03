Компенсацию выплатят подросткам, пострадавшим от удара током на Ставрополье

Подросткам заплатят компенсацию за удар током на Ставрополье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Минераловодском округе Ставрополья прокуратура через суд взыскала компенсацию вреда здоровью подросткам, пострадавшим от удара током. Несовершеннолетние сами коснулись проводов контактной сети на железной дороге и попали в больницу с тяжелыми травмами.

«В силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена компенсация морального вреда независимо от вины в случае причинения вреда жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности», – заявили в Южной транспортной прокуратуре.

Надзорники подали два иска о взыскании компенсации морального вреда здоровью. Суд требования удовлетворил и постановил заплатить 600 тысяч рублей. Подросткам уже заплатили.

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