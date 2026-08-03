Власти Ставрополья попросят УФАС проверить разброс цен на АЗС

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья поручил краевому минэнерго обратить внимание антимонопольной службы на разброс цен на топливо. В таком случае заправки будут нести ответственность. Также с темы топлива начали еженедельное совещание правительства.

«Сейчас начинаем готовиться к осенней посевной. Поставил задачу минсельхозу края в течение недели представить план по формированию необходимых запасов горюче-смазочных материалов для аграриев», – рассказал губернатор Владимир Владимиров.

Напомним, ранее в минпроме Ставрополья сообщили, что проблемы с топливом в крае носят «точечный» характер. Основным вопросом остается снабжение топливом небольших населенных пунктов, где мало заправок.

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