На Ставрополье более 250 ветеранов СВО прошли реабилитацию в санаториях СФР Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года более 250 ветеранов СВО на Ставрополье прошли реабилитацию в санаториях социального фонда. СФР предоставляет бесплатные путевки в 12 специализированных центров реабилитации.

«Участники специальной военной операции вправе рассчитывать на возмещение затрат на дорогу до реабилитационных центров СФР и обратно либо на получение бесплатных проездных документов» – сообщила управляющий Отделением СФР по Ставропольскому краю Елена Долгова.

Средняя продолжительность реабилитации в таких центрах составляет от 21 до 23 дней, а раз в год можно воспользоваться санаторно-курортным лечением, продолжительность которого до 21 дня.

Также отделение соцфонда полностью компенсирует расходы на билеты, проживание и питание для сопровождающих ветеранов СВО, имеющих первую группу инвалидности.

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