Готовящего подрыв здания прокуратуры Пятигорска иностранца отправили в СИЗО

Иностранца, готовящего теракт в Пятигорске, отправили в СИЗО. Фото: стоп-кадр видео ФСБ

Обвиняемого в подготовке теракта в здании прокуратуры Пятигорска отправили в СИЗО на два месяца. Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Иностранец пытался устроить взрыв, но его успели задержать сотрудники ФСБ.

«Ленинским районным судом города Ставрополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 28.09.2026», – говорится в сообщении пресс-службы судов Ставропольского края.

Напомним, уроженец одной из стран Центральной Азии по указу кураторов из сирийской террористической организации готовил взрыв на курорте. Целью стало здание прокуратуры. Террорист уже купил все компоненты для изготовления бомбы, когда его задержали. На допросе он признался в подготовке преступления.

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