Губернатор Ставрополья поручил ускорить выплаты за скот, изъятый из-за чумы

Губернатор Ставрополья поручил ускорить выплаты за скот, изъятый из-за АЧС Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья поручил ускорить выплаты владельцам животных, которых изъяли из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Красногвардейском округе. Выкупать больных свиней у их владельцев обещали по рыночной цене.

«Поручил ускорить выплаты владельцам сельхозживотных, изъятых в связи с ликвидацией очага африканской чумы свиней в Красногвардейском округе. Поставил задачу в максимально короткие сроки завершить оценку ущерба и начать перечисление средств», – рассказал губернатор Владимир Владимиров.

В селе Красногвардейском, где и произошла вспышка болезни, продолжается мониторинг ситуации. После того, как животных изъяли, основной задачей стало не допустить дальнейшего распространения АЧС, а также обеспечить поддержку фермерам, которые понесли потери.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru