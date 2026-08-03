Губернатор поручил проверить состояние трассы «Ставрополь – Новоалександровск» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставрополья поручил краевому миндору проверить трассу Ставрополь – Новоалександровск. Особое внимание он обратил на состояние участка от Изобильного до Новоалександровска.

«Из-за жары на отдельных участках появились деформации покрытия и выбоины. В ближайшее время по этой дороге начнется активная перевозка урожая сахарной свеклы, а значит нагрузка на трассу значительно возрасте», – поделился губернатор Владимир Владимиров.

Параллельно с этим на Ставрополье продолжают капитальный ремонт трассы «М-29 Кавказ – Янкуль – Новый Бешпагир – Грачевка». Работы на ней начали в 2023 году, а в 2026 году обновят участок дороги протяженностью 9,5 километра в направлении поселка Новый Янкуль.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru