Госслужащая вернула в бюджет 4,3 млн рублей на Ставрополье

Фото: ГУФССП России по Ставропольскому краю

На Ставрополье госслужащая вместе со своим супругом вернула в бюджет государства 4,2 млн рублей, законность происхождения которых они не смогли доказать. Во время проверки справок о доходах, расходах и имуществе правоохранительные органы выяснили, что на счета чиновницы поступает куда больше, чем она заявляет.

«Был выявлен факт поступления на расчетные счета семьи денежных средств в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года», – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Доказать законность полученных средств чиновница не смогла. Тогда через суд ее обязали вернуть деньги в бюджет. Даже после возбуждения исполнительного производства должники не оплатили долг, из-за чего приставы арестовали одну из их квартир. Мер оказалось достаточно и чиновница оплатила всю задолженность, а также исполнительский сбор – 284 тысячи рублей.

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