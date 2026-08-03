Участник СВО через суд добился выплаты 1,5 млн рублей в Ессентуках Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ессентуков добилась выплаты 1,5 млн рублей участнику СВО. Бойцу отказывали в региональной выплате, так как он не жил на территории Ставропольского края на момент начала спецоперации. Решать проблему пришлось через суд.

«Ветеран боевых действий имеет право на получение региональной меры социальной поддержки в связи с награждением государственными наградами – медалью “За отвагу” и медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Надзорники направили в суд иск, чтобы подтвердить проживание бойца СВО на территории Ставрополья. Там требования прокуратуры удовлетворили, а ветеран получил право на выплату 1,5 млн рублей.

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