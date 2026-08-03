Фото: минприроды Ставропольского края

В Невинномысске укрепят берега реки Кубань. В зону потенциального затопления вошли некоторые дома, а также госучреждения в районе улицы Фрунзе. В случае возникновения ЧС ущерб составит более 1 млрд рублей.

«Сейчас в минприроды края дорабатывают проект с учетом современных реалий и удорожания работ. Средства на его корректировку выделены из краевого бюджета», – рассказали в минприроды Ставропольского края.

В первую очередь собираются укрепить устья Кубани в районе улицы Фрунзе. На остальных участках, расположенных близ улиц Социалистическая, Торговая и Трудовая, работы обещают завершить к 2030 году.

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