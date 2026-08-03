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НовостиОбщество3 августа 2026 14:10

В Кузбассе произошел пожар в психиатрической больнице

О пострадавших и погибших экстренные службы не сообщали
Виктория КУЗНЕЦОВА
В Кузбассе произошел пожар в психиатрической больнице

В Кузбассе произошел пожар в психиатрической больнице

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Междуреченск Кемеровской области произошло возгорание в одном из кабинетов второго этажа психиатрической больницы. Погибших или пострадавших нет, а причины пожара устанавливают спецслужбы. О происшествии сообщили коллеги из издания VSE42.RU.

«На втором этаже сгорели вещи на площади 18 квадратных метров. Пострадавших нет», – рассказали в пресс-службе МЧС Кемеровской области.

А за прошедшую неделю, с 27 июля по 2 августа, экстренные службы Ставропольского края потушили 364 пожара. Из них 317 произошли на открытой местности, общая площадь возгораний составила более 390 гектаров.

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