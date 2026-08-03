За неделю на Ставрополье 68 человек заболели КГЛ и клещевым боррелиозом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае за неделю с укусами клещей в медучреждения обратились 96 человек. Это на 33,4% меньше, чем на прошлой неделе. У 56 из них подтвердился клещевой боррелиоз, а еще у 12 диагностировали Крымскую геморрагической лихорадку (КГЛ). Количество пострадавших от паразитов продолжает расти и уже дошло до 3894 человек за 2026 год.

Специалисты продолжают обработку общественных мест и скота от клещей. В очередной раз в ведомстве напоминают о правилах безопасности на природе:

«Находясь в природных условиях (пастбище, поле, лес и т.д.), где обитают клещи, необходимо обеспечивать личную защиту от их нападения. Для предотвращения заползания клещей под одежду необходимо надевать одежду, препятствующую наползанию клещей и использовать для ее обработки репелленты. При этом следует периодически проводить осмотр тела», – говорят в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

При обнаружении клеща на теле необходимо сразу же обратиться в больницу для проведения анализов. При ухудшении самочувствия нужно повторно обратиться к врачам.

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