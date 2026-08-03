На Ставрополье открыли мемориальную доску в честь известного земляка

Особое место в жизни Михаила Мельникова занимало казачество. Фото: администрация Кировского округа.

В станице Марьинской Кировского округа у стен Дома культуры состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой художественному руководителю ДК, поэту, сценаристу и летописцу казачьей станицы Михаилу Владимировичу Мельникову.

Как рассказали в пресс-службе администрации округа, мероприятие приурочено к годовщине со дня смерти известного земляка и к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Мемориальную доску открыли супруга покойного Раиса Мельникова и исполняющая обязанности директора Дома культуры Наталья Жадан. На церемонии присутствовали станичники, коллеги, друзья и близкие.

В этот же день в ДК прошла театральная зарисовка, подготовленная дочерью Михаила Владимировича – Верой Гуринцовой. Семейное дело продолжается: дочери и внучки продолжают традиции и творчество отца и деда.

Михаил Владимирович посвятил служению культуре 47 лет своей жизни: он прошёл путь от массовика-исполнителя до художественного руководителя Дома культуры, став душой и голосом всех станичных торжеств и мероприятий. Он был автором стихов и сценариев, создателем агитбригады «Луч», которая стала лауреатом Всесоюзного фестиваля народного творчества, участником народного самодеятельного коллектива «ТеМа». Песня Мельникова «Марьинцы» по сей день звучит на всех станичных праздниках.

Особое место в жизни Михаила Мельникова занимало казачество. Потомственный терский казак, подъесаул, помощник атамана, он активно работал над возрождением казачьих традиций. За вклад в сохранение культурного наследия отмечен наградами различного уровня.

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