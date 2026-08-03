В детском саду Предгорья на Ставрополье открыли группы с инженерным уклоном

Малыши здесь не просто играют - они учатся собирать механизмы. Фото: администрация Предгорного округа.

В станице Суворовской Предгорного округа детский сад № 17 внедряет новые образовательные подходы. Учреждение, принявшее после масштабной реконструкции более 100 воспитанников, открыло группы, где дети в игровой форме собирают простые механизмы и осваивают основы инженерного мышления.

Для занятий закупили специальные конструкторы с электронными компонентами. Такой подход позволяет тренировать логику и готовить руку к письму.

В прошлом году на капитальный ремонт здания из консолидированного бюджета выделили более 33 млн рублей. Еще свыше 15 млн рублей из муниципального бюджета направили на обеспечение антитеррористической защищенности, благоустройство территории и создание игровых зон. Также пространство групп дополнили интерактивной панелью. Все работы прошли в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья».

«Главной особенностью детского сада стала не просто свежая отделка, а совершенно новый подход к обучению. Ключевое нововведение - открытие группы с инженерным уклоном. В перспективе планируется расширить образовательную программу во всех дошкольных учреждениях за счет внедрения элементов робототехники. Малыши здесь не просто играют - они учатся собирать механизмы. Это позволяет им осваивать основы конструирования и развивать мелкую моторику в игровой форме», – рассказали в пресс-службе администрации Предгорного округа.

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