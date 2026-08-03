В Пятигорске спасли мужчину, который из-за опухоли в мозге разучился говорить

Несмотря на малые размеры опухоль вызвала сильный отёк, который как раз давил на речевой и двигательный центры. Фото: пресс-служба ГКБ Пятигорска.

В горбольнице Пятигорска спасли 72-х летнего мужчину, у которого буквально за несколько дней появилась странная слабость в правой половине тела. Плюс ко всему вдруг стали проявляться трудности в общении: чтобы сформулировать даже простую мысль, требовалось довольно много времени.

Мужчина обратился к медикам, а те отправили в нейрохирургию. На МРТ обнаружили опухоль диаметром 3 см.

«Несмотря на малые размеры опухоль вызывала сильный отёк, который как раз давил на речевой и двигательный центры. Отсюда слабость в теле и потеря способности говорить. Опасность вызывало также сдавление желудочковой системы мозга, а также смещение срединных структур, - рассказал нейрохирург ГКБ Пятигорска Вадим Зотов.

Медлить было нельзя. Только операция могла спасти жизнь. Подготовка к ней заняла минимум времени. За два часа нейрохирургическая бригада полностью удалила новообразование. В течение недели после операции пациент заговорил. Через месяц отёк исчез, движения в правой половине тела восстановились.

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