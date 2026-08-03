В Кисловодске задержали водителя ездившей по Курортному бульвару иномарки

Прямо посреди дня иномарка «Ауди» на аварийных огнях едет между людьми. Фото: стоп-кадр видео

В Кисловодске госавтоинспекторы установили водителя автомобиля, который без зазрения совести катался по пешеходной зоне Курортного бульвара. Напомним, ранее глава города-курорта опубликовал видео, на кадрах которых видно, как прямо посреди дня иномарка «Ауди» на аварийных огнях едет между людьми.

«Курортный бульвар – это место, где каждый день гуляют жители и тысячи гостей города, семьи с детьми, люди старшего поколения. Даже проезд специального транспорта для обслуживания Курортного бульвара в это время суток не предусмотрен», – рассказал мэр курорта Евгений Моисеев.

Сегодня автоинспекторы доставили в отдел полиции женщину, которая была за рулем иномарки. Это 34-летняя местная жительница. В отделе она пообещала никогда больше так не делать.

Кроме того, у автомобиля прекращена регистрация. За данное правонарушение женщина привлечена к административной ответственности по и ч.1 ст.12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

Женщина также заплатит штраф за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Ездила на Ауди по Курортному бульвару в Кисловодске и теперь раскаивается

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