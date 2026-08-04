В Кисловодске в 2026 году демонтировали более 300 незаконных рекламных вывесок

Размер административных штрафов за выявленные нарушения составляет от 3 до 35 тысяч рублей. Фото: администрация Кисловодска

В администрации Кисловодска сообщили о ходе работ по упорядочению наружной рекламы и информационных вывесок в городе. Цель – привести их в соответствие с нормами законодательства и правилами благоустройства.

Так, с начала года было зафиксировано около 500 нарушений, по которым составлено свыше 100 административных протоколов. На данный момент уже демонтировано более 300 незаконных рекламных конструкций, демонтаж ещё 80 объектов находится в процессе. Сумма выписанных штрафов превысила 380 тысяч рублей, размер взыскания за одно нарушение варьируется от 3 до 35 тысяч рублей.

По словам главы города Евгения Моисеева, для курортного Кисловодска ключевым приоритетом является сохранение единого архитектурного облика и создание комфортной городской среды без визуального шума. Он заверил, что проверки территорий и работа по устранению нарушений будут продолжены.

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