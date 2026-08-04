В селе Левокумском на Ставрополье отремонтировали крыши трех домов

Фото: соцсети Фонда капремонта

В селе Левокумском Ставропольского края провели капитальный ремонт крыш в трех домах. Работы проводились на улице Комсомольской, 29, в первом микрорайоне, 2А, а также по улице Калашникова, 10.

«Крыша защищает все здание от воздействия влаги. Даже небольшие нарушения её герметичности со временем могут привести к повреждению несущих конструкций и значительно сократить срок службы дома» – сообщил гендиректор краевого фонда капремонта Павел Корниенко.

Специалисты убрали старое покрытие, обновили стропильную систему, обрешетку и контробрешетку. Также выложили новую кровлю из металлопрофиля, установили парогидроизоляцию, обновили вентиляционные каналы, а также водосточные системы, снегозадержатели и ограждения.

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